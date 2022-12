La Sicilia e la Sardegna agli Europei di calcio, tutto vero: tuttavia non si tratta della manifestazione top per nazioni del vecchio continente, bensì l'analoga competizione gestita dalla CONIFA, che rappresenta le nazioni, le dipendenze, gli Stati senza un riconoscimento internazionale, le minoranze etniche, i popoli senza Stato, le regioni e le micronazioni non affiliate alla FIFA.



CHI PARTECIPA - La manifestazione si svolgerà dal 3 all’11 giugno 2023 nella Repubblica di Cipro del Nord. La Sicilia (alla prima partecipazione dopo la nascita della selezione nel 2021) è stata inserita in quarta fascia, con il sorteggio relativo alla fase a gironi che avrà luogo la prossima primavera. Tra le partecipanti, oltre alla Sicilia e al paese ospitante, anche i campioni in carica dell’Ossezia del Sud, l’Abcasia, vincitrice del Mondiale 2016, la Lapponia, la Cornovaglia e la Sardegna.