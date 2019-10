Domani, martedì 15 ottobre, si gioca a Pyongyang la sfida tra Corea del Nord e Corea del Sud, match valido per la qualificazione ai Mondiali. Un match storico perché per la prima volta le nazionali dei due Paesi tecnicamente in guerra si incontrano in Corea del Nord in una gara ufficiale. L'unico precedente è un'amichevole del 1990. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera difficilmente il match sarà trasmesso in diretta tv anche se la decisione finale verrà resa nota solo nelle prossime ore. In tutti i casi dovrebbe scendere in campo anche l'attaccante della Juventus Under 23 Han Kwang-Song, che milita nella Corea del Nord. Anche la Juve in un pezzo di storia con il calcio che ancora una volta gioca un ruolo diplomatico.