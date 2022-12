Il nuovo allenatore del Cagliari è Claudio Ranieri, che però non sarà in panchina oggi. L'incarico avrebbe dovuto essere per oggi dell'ex bomber Roberto Muzzi, ma una colica renale gli impedirà di essere alla Unipol Domus. Di seguito la nota ufficiale:



“A causa di una colica renale accompagnata da febbre alta Roberto Muzzi non potrà essere in panchina all’Unipol Domus per Cagliari-Cosenza. Il ruolo di allenatore responsabile sarà ricoperto da Fabio Pisacane”.