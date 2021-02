In occasione delle presentazioni dei nuovi acquisti Rugani e Asamoah, ha preso la parola anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini: "Abbiamo allungato il contratto a Di Francesco perché siamo convinti che con lui in futuro potremmo fare un progetto ma ora conta solo restare nella categoria. Non credo di aver sbagliato la scelta di allenatore o direttore sportivo, altrimenti li avrei già cambiati entrambi. Non ho percepito giocatori non soddisfatti della guida tecnica ed è anche il motivo per cui reputo che sia assurda la nostra situazione".



Sul mancato arrivo di un regista di centrocampo: "Non ha senso inseguire giocatori che nicchiano o che magari vorrebbero indossare un'altra maglia. Personalmente penso che Radja possa ricoprire bene questo ruolo, sicuramente meglio di come ha fatto contro il Milan. Schone? Una boutade".