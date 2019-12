Così l'allenatore del Cagliari Maran ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Sampdoria: "​La rabbia per il pareggio di Lecce c’è ancora, ma credo che sia una cosa positiva perché vuol dire che cerchiamo sempre il massimo. Abbiamo fatto un po’ meno bene di altre volte, anche il Lecce ci ha messo del suo e la vittoria di ieri a Firenze dimostra la loro forza. Noi dobbiamo imparare dagli errori ed evitarli in futuro. Faragò? Sta bene, non ha avuto grandissimi problemi e si è allenato nel modo giusto. Sarà lui a sostituire Cacciatore. Domani in porta giocherà Rafael che è sempre ben inserito nel gruppo, la concentrazione non mancherà. Coppa Italia? Ci penseremo da domani sera, ora c’è il campionato. Dobbiamo navigare a vista e continuare così, con ambizione. La classifica la guardiamo e ci dà entusiasmo, poi è naturale che dobbiamo sempre concentrarci sul prossimo avversario. La Sampdoria con Ranieri ha trovato una solidità straordinaria, l’organico non dimentichiamo che è fortissimo: dovremo essere molto equilibrati, l’avversario ha una classifica che non rispecchia il suo valore e il test è di quelli difficili".