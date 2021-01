Al termine del ko con il Milan, Radja Nainggolan ha parlato a Sky: "Bisogna dare tutti qualcosina in più, oggi non abbiamo fatto una bruttissima partita. Abbiamo fatto cose positive, ma prendiamo sempre gol ingenui. Contro squadre così poi è difficile fare punti. Paura? Normale che quando i risultati sono così ti si stringe un po' il culo, ma dobbiamo tirare fuori un po' di personalità, non bastano i giocatori forti sulla carta".



SULL'INTER - "Non ho niente da rimpiangere, sono contento di quanto dato a inizio anno. Ho voluto tornare qui per giocare, sono contento della scelta fatta. Se l'Inter vince sono contento per loro".