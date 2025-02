Cagliari-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Cagliari-Parma in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Giornata numero cinque del girone di ritorno del campionato di Serie A: domenica all'Unipol Domus scenderanno in campo. I padroni di casa vogliono tornare al successo dopo la sconfitta incassata per mezzo della Lazio. Stesso obiettivo per i crociati, reduci da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque. Calcio d'inizio fissato alle ore 15.Partita: Cagliari-ParmaData: domenica 9 febbraio 2025Orario: 15.00Canale tv: DAZNStreaming: DAZN

: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola: Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Estevez; Cancellieri, Sohm, Almqvist; Djuric. All. PecchiaNicola dovrebbe confermare Piccoli in attacco, supportato dal tridente formato da Zortea, Gaetano e Felici. In difesa spazio Mina e Luperto, con Zappa e Augello sulle corsie. In casa Parma, invece, Pecchia risponde con il tridente composto da Cancellieri, Sohm, Almqvist, in aiuto dell'unica punta Djuric. Spazio a Estevez e Keita a centrocampo.

- La sfida tra Cagliari e Parma sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.- Cagliari-Parma sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.- La telecronaca di Cagliari-Parma su DAZN è affidata a Edoardo Testoni.