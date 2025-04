Cagliari: pronto il riscatto di Michel Adopo. In attacco occhi puntati su Dany Mota del Monza. Caprile sarà una plusvalenza?

Getty Images

Mancano solamente sei gare al termine della stagione 2024/2025 di Serie A. Diciotto punti a disposizione per portare a termine l’obiettivo stabilito ad inizio anno, ovvero quello della. Il Cagliari di Davide Nicola ha momentaneamente 6 punti di vantaggio sull’Empoli, che stasera giocherà in casa del Napoli e quindi ha, sulla carta, una partita in più a disposizione. Dietro i sardi ad oggi troviamo Parma, Lecce, Empoli, Venezia e Monza, con quest’ultima ormai ad un passo dal baratro della Serie B.I rossoblù lunedì prossimo torneranno in campo all’Unipol Domus, dovein un match che può valere una fetta importante della stagione. Vero che la Viola occupa ben altre posizioni in classifica – e si sta giocando l’accesso all’Europa – ma si scenderà in campo dopo che, il giorno di Pasqua, Venezia ed Empoli si sfideranno in uno scontro diretto infuocato, dando possibilità alle altre squadre di guadagnare su una (o su entrambe)

La partita contro l’Inter di sabato scorso non ha lasciato tantissimo amaro in bocca. La squadra di Simone Inzaghi ha mostrato in campo la propria supremazia anche se, bisogna dirlo, i rossoblù all’inizio hanno lasciato in mano ai padroni di casa il pallino del gioco, svegliandosi – come spesso capitato nelle sfide con le grandi – un po’ troppo tardi.Se è vero che la stagione sta volgendo al termine nello stesso momento è anche vero che la sessione estiva delè sempre più vicina. Il direttore sportivo Nereo Bonato sta incominciando a muovere i primi passi per gettare le basi per quella che sarà la stagione 2025/2026, con la speranza di essere ancora nella massima serie.

Il capitolo dei riscatti sarà quello che dovrà essere affrontato per primo. Come già detto, Roberto Piccoli, che sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, sarà senza ombra di dubbio confermato, anche perché, ad oggi, è forse l’unica vera punta presente nella rosa del Cagliari. Sempre dall’Atalanta è quasi certo il riscatto di. Il centrocampista, classe 2000, è cresciuto parecchio nelle ultime giornate e stadel tecnico Davide Nicola. A suo favore c’è inoltre il prezzo del riscatto, fissato intorno ai 4 milioni di euro, una cifra considerata “bassa” rispetto ai prezzi di mercato per un giocatore duttile alla causa rossoblù.

Intanto la società sta iniziando a guardare in casa, club che potrebbe salutare la Serie A nel giro di due partite. In caso di retrocessione i brianzoli potrebbero svendere i propri giocatori ed il presidente Tommaso Giulini ha già visionato qualche partita dei biancorossi per capire chi potrebbe arrivare in Sardegna la prossima estate. Il primo nome sulla lista è quello di, attaccante portoghese che molto probabilmente lascerà il Monza in caso di non permanenza in Serie A.Chi invece avrà un’estate movimentata sarà, che verrà riscattato dal Cagliari ma è già finito nel mirino di grandi squadre come Atalanta e Milan. Il portiere, ad oggi di proprietà del Napoli, potrebbe quindi rappresentareper le casse rossoblù. Una cessione che andrebbe a favore di bilancio ma che andrebbe spesa da subito (anche se suddivisa in più giocatori) perché si andrebbe a creare un buco in un ruolo che negli ultimi anni ha sempre creato “problemi” ai sardi.