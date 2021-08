L'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato nel prepartita della sfida contro il Milan ai microfoni di Dazn.



CORAGGIO - "La partita dell'anno passato c'entra poco con quella di oggi. Dovremo fare una partita di grande coraggio perchè affrontiamo una squadra forte e costruita per primeggiare. Veniamo a San Siro con l'ambizione di mettere in difficoltà il Milan"



QUALITA' - "Il Milan ha nelle proprie qualità diverse opportunità per metterci in difficoltà. Dovremo difendere da squadra e sappiamo che troveremo difficoltà ma dovremo fare una prestazione coraggiosa e ambiziosa"