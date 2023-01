In casa Cagliari. L’arrivo di Claudio Ranieri dopo oltre 30 anni significa tanto per i tifosi, che ora, dopo un girone di andata al di sotto delle aspettative, si aspettano un gironi di ritorno veramente stellare.Partiamo con calma.ma non ha l’obbligo di farlo già in questa stagione. Attenzione però, non stiamo dicendo che non ci proverà lo stesso. Con questo vogliamo dire che ora il progetto è più serio che mai, e se, non dovesse arrivare la grande impresa in questa seconda parte di campionato, ci sarà l’attacco decisivo nella prossima, sempre con Ranieri al comando del timone. Là sì che staremo a parlare di obbligo, almeno sulla carta, di Serie A.Torniamo però al giorno d’oggi. L’arrivo di Ranieri a Cagliari, che manda un forte segnale ai tifosi e alle squadre rivali. L’ex allenatore del Leicester però non arriva in Sardegna come uno sprovveduto, anzi, ha richiesto alcune garanzie tecniche, sia per questa stagione che per il futuro.Ed ecco che nel frattempo apre il calciomercato invernale e con esso le probabili prime mosse dell’era Ranieri 2.0.. Stiamo parlando di Radja Nainggolan, che da qualche giorno si è ufficialmente svincolato dal Royal Antwerp ed è libero di firmare con qualsiasi club voglia senza nessun problema. Per il ritorno numero 4 (proprio come il suo numero di maglia) del belga però ci sono alcuni aspetti da limare in caso, tra cui soprattutto l’aspetto contrattuale. Se il colpo Nainggolan si farà potrebbe essere verso gli ultimi giorni di mercato, quando verranno sistemate tutte le altre priorità.Altre, ovvero quelle legate alla. Una difesa mai sicura e che nelle prime 19 partite di campionato ha subito ben 23 reti. Troppi gli errori individuali di una squadra che, se vuole puntare alla Serie A, deve cercare di concedere il meno possibile, anche perché non ci troviamo davanti ad uno stile zemaniano dove le reti realizzate arrivano a raffica.Questione porta. Radunovic in questo momento sta alternando partite da grande protagonista a partite anonime e quindi non riesce al momento a trasmettere la giusta sicurezza che un portiere dovrebbe dare. Ed è anche vero che, in caso di emergenza, i rossoblù non hanno un secondo portiere versione “saracinesca”. Per questo motivo ecco spuntare un altro grandissimo sogno., un sardo doc che mai però prima d’ora ha vestito la maglia rossoblù. Il portiere di Siniscola è in uscita da Napoli nonostante si sia ben integrato nello spogliatoio partenopeo. Il club campano ha infatti richiamato Contini dalla Sampdoria, una sorta di campanello d’allarme per il mercato che verrà. Intanto il presidente Giulini ha fatto recapitare a Sirigu una prima offerta e nei prossimi giorni ci saranno importanti novità. Occhio però anche alla Reggina di Inzaghi.In difesa sarà da valutare anche la questione terzini, anche se, laaffidabile e su cui poter contare ad occhi chiusi. Il nome in cima alla lista dei desideri di Ranieri è quello di. Il gambiano, di proprietà della Sampdoria, è stato allenato precedentemente dallo stesso tecnico ed è un giocatore su cui ha sempre fatto riferimento, diventando subito titolare inamovibile e pilastro della difesa. Il giocatore ha già dato il suo consenso ed ora resta da sciogliere il nodo doriano.Il club allenato da Dejan Stankovic però, ecco perché il tutto potrebbe complicarsi nonostante il consenso di Colley. I liguri hanno fatto lo stesso procedimento durante la cessione di Ferrari alla Cremonese, liberato solamente dopo l’arrivo di Nuytinck dall’Udinese. Anche in questo caso bisognerà attendere.Intanto Claudio Ranieri sta prendendo confidenza con la nuova squadra, visto che, tra 8 giorni ci sarà il suo esordio in casa contro il Como. L’entusiasmo tra i tifosi è già alle stelle, tant’è che si va verso il sold out.