Il Cagliari di Claudio Ranieri conclude ufficialmente la sua tournée pre-campionato. Ora, in vista dell’inizio della stagione, la squadra continuerà ad allenarsi ad Asseminello, cercando così anche diche si sono visti nelle amichevoli disputate. Si torna a casa però con un bel sorriso, visto che, nelle 5 sfide disputate, i rossoblù hanno raccolto 4 vittorie (Olbia, Roma Primavera, Juventus NG, Como) e 1 pareggio (Brest).. Quindi non devono essere prese proprio alla lettera. Queste gare, che hanno avuto difficoltà crescenti, sono servite soprattutto per far crescere la squadra e far capire al mister dove ancora bisogna lavorare. Il non aver perso nemmeno una gara non vuol dire essere già in piena forma o per meglio dire non aver nessun problema. Nella gara di ieri contro il Brest, squadra francese più avanti con la preparazione, e più “forte” rispetto alle precedenti squadre affrontate,sia alcuni problemi di gioco (e di mancanze di uomini).Claudio Ranieri, in vista del(Coppa Italia), dovrà limare alcuni errori della squadra, per cercare di iniziare al meglio la stagione davanti ai propri tifosi. Contro il Brest la squadra ha sofferto parecchio sulle fasce, ha avuto problemi di costruzione in mediana (aspetto fondamentale) e non è riuscita ad incidere come dovrebbe sottoporta, lamentando qualche problema già visto in passato come la scarsa vena realizzativa. Siamo ad agosto però e non ci preoccupiamo tanto, anche perché quest’anno abbiamo da subito Sir Claudio, che, come già visto, sta lavorando attentamente su ogni singolo dettaglio.Cali di concentrazioni improvvisi. Questo bisogna evitare, perché se in amichevole si riesce a recuperare, o comunque non appare così importante,. Ieri però contro i francesi c’è stata subito la reazione dopo lo svantaggio, un segnale veramente incoraggiante e che in passato alla squadra, prima dell’arrivo di Ranieri, non era quasi mai presente.Nel frattempo si va avanti tra infortuni vari e qualche defezione per affaticamento da sovraccarico di lavoro. Una pre season che sta dando l’opportunità a tutti i giocatori di mettersi in mostra e di giocarsi le proprie carte. Il mercato è ancora aperto e come sappiamo qualche movimento in entrata, ma anche in uscita, durante questo mese ci sarà, Manca ancora il centrale difensivo con esperienza richiesto da settimana. Si continua a lavorare su Palomino ma il tempo stringe e bisognerà fare le giuste valutazioni.. Il croato piace sia al mister che alla dirigenza e il presidente Giulini potrebbe decidere di dare il benestare e portare a casa un’arma aggiuntiva, visto anche l’infortunio di Lapadula.Nei prossimi giorni la squadra si preparerà alla sfida di Coppa contro il Palermo, il primo vero test stagionale, dove, ad una settimana dall’inizio del campionato, si potrà vedere a che punto si trova la squadra e dove bisognerà intervenire quasi con urgenza per quanto riguarda l’organico della rosa. Per quanto concerne invece il gioco della squadra è normale che serva un po’ di tempo, l’importante è che ci siano segnali positivi, di crescita e che tutti, come nell’ultimo periodo, diano l’anima per la squadra seguendo mister Ranieri secondo dopo secondo.