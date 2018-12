Il presidente del Torino Urbano Cairo, in occasione del 112° anniversario dalla fondazione della società granata, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato anche delle scritte comparse a Firenze contro Gaetano Scirea e inneggianti alla strage dell'Heysel.



"Quando non si rispetta chi ha avuto la sfortuna di morire, come quando si evoca l’Heysel, Scirea, i caduti di Superga, non si è degni di essere chiamati uomini - ha dichiarato Cairo - bisogna rispettare i morti e i vivi, se il calcio diventa una cosa in cui non c’è più rispetto per nessuno non è calcio. Sportività di base e valori umani devono essere al primo posto pur in una competizione di massimo livello.”