Il presidente granata ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La mia intenzione è di fare una squadra forte, sono molto fiducioso che ci riusciremo e siamo tutti molto attivi affinché questo avvenga. Certo, l'avrei voluto fare prima ma purtroppo i tempi si sono allungati. Faremo le cose che andranno fatte".- "Intanto è arrivato, abbiamo acquistatoè un giovane che ha delle potenzialità. E’ arrivatoche l’Inter pagò 22 milioni, quindi di certo avrà un grande potenziale. Sicuramentema qui abbiamo cose che stanno nascendo. Poi, ma vediamo... perché se ci saranno opportunità saremo pronti a coglierle. Lo scorso anno, all’ultimo giorno, facemmo tre cose anche di qualità (Brekalo, Praet e Zima, ndr). Io- "Purtroppo il calcio è particolare: quando sembra che hai chiuso un calciatore, quando ti sei anche scambiato i moduli, improvvisamente qualcosa accade... Però, vediamo, cerchiamo di sistemare anche questa cosa., ma finché non ci saranno le firme non diciamo nulla".- "Il calcio è un mondo in cui le emozioni sono elevate a potenza. Quando hai persone come il nostro allenatore e il nostro direttore tecnico che vogliono fare bene, che sono determinati e focalizzati, allora, si tratta di coniugare una sua esigenza giustissima con la possibilità di farlo in relazione a un mercato molto complicato.Un calcio insostenibile non va lontano. Dal 2013 al 2018 il Torino ha coniugato buoni risultati sportivi con buoni bilanci, poi qualche passo più lungo della gamba che ho fatto e la successiva crisi causata dalla pandemia hanno comportato situazioni economiche non buone. Ora l'importante è cominciare bene in Coppa Italia. Lo scorso anno si è visto un bel Toro, siamo in pista per fare una squadra nuovamente competitiva".