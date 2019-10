Hai una passione per il giornalismo sportivo e vuoi scrivere per una delle realtà più importanti in Italia tra le testate di informazione calcistica? L'occasione che stavi aspettando è arrivata:, la piattaforma di blog di Calciomercato.com sulla quale, dal 2008, tanti aspiranti opinionisti hanno la possibilità di condividere le loro riflessioni e approfondire i temi più scottanti dell'attualità.Per gli studenti del CoRis, l'opportunità di partecipare al secondo bando per aspiranti giornalisti sportivi “VivoPerLei” e(colui che scrive per la prima volta sulla piattaforma), docente di Sociologia all'Università degli Studi di Firenze, nonché noto scrittore e apprezzato opinionista e autore di inchieste per Calciomercato.com. Inoltre,Per partecipare al bando è necessario iscriversi alla piattaforma e per gli studenti del CoRis tutto avverrà in maniera assolutamente indipendente, aprendo il proprio blog e inviando al contempo i propri dati (nome, cognome, corso di studi, mail, nickname) al Prof. Christian Ruggiero (christian.ruggiero@uniroma1.it). Gli aspiranti giornalisti sono invitati altresì a prendere visione attentamente del bando di concorso , prima di iniziare a scrivere i loro articoli, che avranno la supervisione sia della redazione di Calciomercato.com che dei docenti di riferimento per il proprio Cds.Inoltre,(CEO, sentiment) partendo dai dati forniti dall'algoritmo di Calciomercato.com, con particolare attenzione a VivoPerLei,prendendo in considerazione non solo il voto assegnato dalla redazione, ma anche letture, condivisioni e commenti, ispirati alla logica del "commentare, non litigare”.