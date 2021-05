Stefano Sensi piace tanto a De Zerbi, fresco allenatore dello Shakhtar. Progetto ambizioso e vetrina europea assicurata, ma l’idea di lasciare l’Italia non sembra interessare all’ex centrocampista del Sassuolo. Che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Gattuso vorrebbe mettere al centro della sua nuova Fiorentina: Commisso vuole regalare al suo nuovo tecnico giocatori importanti per provare a lottare per un posto in Europa.