Lorenzo Pellegrini sta trattando il rinnovo di contratto con la Roma, ma l'accordo manca e fatica ad essere trovato, al punto che due club sono pronti a pagare la clausola rescissoria da 30 milioni presente nel suo contratto. Si tratta di Liverpool e Tottenham, dato che il centrocampista ha già fatto sapere che in Italia, almeno per ora, non accetterebbe di far usare questo strumento per lasciare la Roma.