Calciomercato Udinese: Samardzic e non solo, il punto su Perez, Pafundi, Pizarro e la suggestione Balotelli

Gianluca Minchiotti

Per aprire un punto sul mercato dell'Udinese non si può non partire da Lazar Samardzic, che in chiave mercato è il giocatore più ambito dell'intera rosa friulana. Quando ormai un accordo fra Udinese e Napoli sembrava a un passo, sul classe 2002 si è inserita la Juventus. La conseguenza è stata una riapertura delle trattative su più fronti, come testimoniato dalle parole di Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica friulana. E così, mentre Samardzic ritrova il campo, con una buona prestazione a Firenze, il suo addio a gennaio sembra allontanarsi, con la Juve a questo punto davanti al Napoli in vista di giugno. Da sottolineare l'esistenza di una clausola che consentirebbe a Samardzic di svincolarsi a zero in caso di retrocessione in B da parte dell'Udinese.



PEREZ - In parallelo, si è raffreddata anche l'eventuale cessione di Nehuen Perez al Napoli. Gino Pozzo, nell'ultimo colloquio con De Laurentiis, aveva fissato il prezzo a 15 milioni di euro. L'idea dei partenopei di fare un pacchetto con Samardzic per un totale di 40 milioni al momento sembra tramontata, ed è difficile che si possa a questo punto proseguire separatamente, almeno non in questa sessione. In caso di partenza di Perez, l'Udinese nel frattempo si era cautelata cercando Finn Van Breemen, centrale olandese classe 2003 del Basilea, per il quale era già stata fatta una prima offerta, rispedita al mittente. Se non andasse in porto a gennaio, l'affare Perez-Napoli potrebbe essere riproposto in estate, con Alessandro Zanoli nel mirino dell'Udinese come possibile contropartita.



MASINA E PAFUNDI - Per completare il quadro del mercato in uscita, in partenza potrebbe esserci Adam Masina, che chiede maggiore spazio. Frosinone e Sassuolo sono le squadre al momento maggiormente interessate. E poi c'è il capitolo che riguarda Simone Pafundi, pronto a lasciare il Friuli in prestito per fare esperienza in una piazza dove potrebbe avere più minutaggio.



GIANNETTI E PIZARRO - In entrata l'unica ufficialità è quella di Lautaro Giannetti, difensore classe 1993 ex Velez arrivato a Udine per mettere la sua esperienza al servizio della squadra. Per il prossimo giugno invece è stato già prenotato Damian Pizarro. L'accordo tra l'Udinese e il Colo Colo per l'attaccante classe 2005 è stato trovato, con il giocatore che verrà però lasciato in prestito in Cile fino al termine della stagione.



BALOTELLI - Sembra soprattutto una suggestione, invece, l'accostamento di Mario Balotelli all'Udinese. Il giocatore dell'Adana Demirspor sogna un ritorno in Italia e il club bianconero sarebbe tra quelli interessati al classe 1990, ma per costi, prospettive e giocatori già presenti in rosa, è una soluzione molto difficilmente percorribile.