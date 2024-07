Campionato Primavera 1 2024/25: squadre, calendario, dove vederlo in tv

Torna il calcio dei giovani: il campionato Primavera 1 è pronto a partire.



Il 17 agosto 2024, in concomitanza con l'inizio della Serie A, comincia anche la Regular Season del torneo dedicato alle formazioni Under 19.



La stagione regolare si concluderà il 17 maggio 2025, per lasciare poi spazio alla Fase Finale della competizione.



Squadre, calendario e dove vedere le partite in tv: tutte le informazioni sul campionato Primavera 1.