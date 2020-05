Fabio Cannavaro, ex difensore della Juve e della Nazionale, è stato protagonista di una diretta Instagram con Pierluigi Pardo. Tanti i temi toccati: dalle polemiche tra Chiellini e Balotelli a Calciopoli, poi Papa Wojtyla e Zlatan Ibrahimovic.



CALCIOPOLI - “M'inc... quando dicono che abbiamo vinto il Mondiale per calciopoli. In Germania smettemmo di parlare di quelle cose da subito, abbiamo vinto perché eravamo fortissimi, con un allenatore incredibile. Forse più forte di noi c’era solo la Francia - è il suo racconto di quell'impresa -. Prima di partire il segretario Figc Vladovich mi diede una lettera scrivendomi le parole di Papa Wojtyla, che poi mi sono tatuato: 'Mi raccomando, non abbiate paura di avere coraggio'. È stata la chiave del nostro successo. Se penso agli azzurri di oggi, Mancini sta facendo un lavoro straordinario e i risultati si vedono. Roberto ha dato credibilità, voglia di vincere e di divertirsi”.



SULLE ACCUSE DI CHIELLINI A BALOTELLI E MELO - “Ognuno dice quello che sente, ma poi c'è sempre qualcuno che deve vendere. È normale che con gli autori del libro si cerchi la frase ad effetto che viene strumentalizzata di più. Bisogna stare nelle situazioni, nessuno può dire chi ha torto o ragione, se Giorgio sentiva di dire quelle cose nessuno può dire niente”.