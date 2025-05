Caos Brescia, la posizione della Sampdoria: si chiede la Serie B a 22 squadre

Getty Images

La bomba è esplosa ieri, a metà pomeriggio, ed è deflagrata a Genova in pochi minuti. Il tam tam mediatico è impazzito subito sulla sponda blucerchiata del capoluogo ligure, prospettando unoper organizzare una linea in grado di difendere i suoi interessi. Ma andiamo con ordine.SabatoDopo aver ricevuto la segnalazione ufficiale,L’udienza preliminare è fissata per giovedì. In caso di verdetto sfavorevole alNon è da escludere che la decisione venga presa rapidamente per rimettere ordine in un finale di stagione già esplosivo.

Nel frattempo,Il legale della nuova proprietà, Francesco De Gennaro dello studio Hogan Lovells, guida la strategia difensiva. Al centro dell’argomentazione c’è la, in piena zona calda, a ridosso di Salernitana, Sudtirol e Sampdoria., con andata al Ferraris e ritorno all’Arechi. Ma ci sono parecchi nodi.

A rendere più complicata la situazione c’è il crollo psicologico del gruppo doriano. Dopo la disfatta di Castellammare, la squadra si è allenata solo due volte, considerandosi già retrocessa. A Genova, il clima è teso:. Dall’altra parte, la Salernitana ha mantenuto un ritmo costante. La Samp vuole fare leva su questo aspetto: la difesa blucerchiata punta. Una soluzione già vista in passato, che permetterebbe alla Sampdoria di restare in categoria senza dover passare dagli spareggi.

- Ma le incognite non finiscono qui. I dubbi sulla solidità finanziaria del Brescia si fanno più pesanti. Oltre alle manovre di febbraio, emergono irregolarità simili anche ad aprile. Tutto lascia pensare a unAnche su questo punto, non ci sono certezze. Il rischio è che il contenzioso si trascini per mesi. I tre gradi di giudizio potrebbero bloccare la Serie B fino ad agosto, congelando anche i piani per la prossima stagione. Per la Sampdoria sarebbe un colpo durissimo: difficile pianificare una ripartenza – che sia in B o in C – senza conoscere il proprio destino. Da qui il desiderio blucerchiato di mettere da subito un punto fermo alla stagione, confermando la partecipazione alla prossima cadetteria.