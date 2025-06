Milan, Modric non basta: contatto con l’agente di Ricci

Redazione Calciomercato

Il Milan è pronto a rifarsi il look a centrocampo.in mediana che Tare conta di chiudere con altri tre acquisti oltre a quello, già definito, di: il forte centrocampista francese ha vissuto gli anni migliori della sua carriera sotto la guida del tecnico livornese., una vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi alla Roma e alla Juventus. Mehdi conosce da anni Tare, il rapporto è buono, così come lo è il. Il tema Rabiot verrà affrontato nei prossimi giorni: da un lato il Marsiglia è convinto che Adrien sarà ancora la stella della squadra, dall’altro il Milan attende di capire se ci saranno i margini per aprire una trattativa. Al momento Tare, memorizzato il desiderio di Allegri di tornare ad avere a disposizione il centrocampista della Nazionale francese,D’altronde la calma è la virtù dei forti anche nel calciomercato.

La giornata di ieri è stata decisamente intensa per il Milan che aveva più tavoli aperti da Maignan a Musah.. Il play della Nazionale azzurra resta una opzione forte ma che potrà concretizzarsi solo se dovessero presentarsi delle condizioni più favorevoli rispetto a quelle attualmente dettate dal Torino: Cairo chiede 35 milioni di euro per il suo gioiello. Una cifra considerata troppo elevata dalla squadra mercato del Milan.