Capello attacca la Juventus per Szczesny: “Non hanno capito il suo valore, pensavano fosse già un ex”

Alzi la mano chi si aspettava che Wojciech, tornato dal ritiro e accasatosi al, potesse dimostrare di essereEppure, prestazione dopo prestazione, il polacco non sta facendo rimpiangere Andredi cui ha preso il posto dopo il grave infortunio che ha messo ai box il tedesco.L’exsi appresta a tornare e a riprendersi la titolarità ma intanto l’ormai excontinua a brillare. Lo ha fatto anche nella difficile trasferta dei catalani adove Szczesny ha subito tre goal – e lada quando c’è lui in porta per la squadra di Flick – ma le sue parate hanno evitato un passivo maggiore e che la qualificazione alle semifinali fosse veramente a rischio.

A Sky Sport, un ex Juve come Fabioha attaccato la società bianconera che l’ha messo alla porta, preferendogli un portiere più giovane e dall’ingaggio meno pesante comee spingendo quindi l’ex Roma ad appendere i guantoni al chiodo, salvo poi ripensarci. ", ha detto l’ex allenatore.