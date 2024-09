Capello: "Gabbia milanista vero e ragazzo serio. Leao..."

AFP via Getty Images

, ex allenatore del, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, parla di, autore del gol vittoria nel derby: "Sono molto felice per lui, credo sia un premio al suo lavoro. E attenzione: anche qui bisogna dire 'bravo Fonseca' che l’ha preferito a Pavlovic. Non era una scelta facile in una partita così delicata"."Cosa mi è piaciuto del Milan? Le accelerazioni di Pulisic e Reijnders, il lavoro delle due punte e l’intelligenza tattica di Fofana. Occhio al francese, che sta salendo di tono. È sempre nel posto giusto, sarà un centrocampista importante nella crescita di questo Milan.Nella ripresa per fortuna è entrato più nel vivo e ha fatto meglio, pur senza riuscire a segnare".

Inter- Milan 1-2Marcatori: Pulisic 10’, 27’ Dimarco, 44’ s.t. Gabbia.Assist: 27’ Lautaro, 44’ s.t. Reijnders.Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 37’ s.t. Carlos Augusto); Dumfries (dal 18’ s.t. Darmian), Barella (dal 29’ s.t. Zielinski), Calhanoglu (dal 18’ s.t. Asllani), Mkhitaryan (dal 18’ s.t. Frattesi), Dimarco; Thuram, Lautaro.Milan: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic (dal 33’ s.t. Okafor), Fofana, Reijnders, Leao (dal 41’ s.t. Chukwueze); Morata (dal 33’ s.t. Loftus-Cheek), Abraham (48’ s.t. Pavlovic).

Ammoniti: Mkhitaryan, Calhanoglu, Asllani, Dimarco, FofanaEspulsi:Arbitro: Mariani (della Sezione di Aprilia)