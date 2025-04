Capello: "Juventus e Milan, non c'è la società dietro. Inzaghi invece guidato bene dal club. Triplete? Me lo auguro"

Getty Images for Lega Serie A

, ex giocatore ed ex allenatore di Milan, Juventus, Roma e Real Madrid, presente all'evento Il Foglio a San Siro,. Di seguito le parole di Capello, ora commentatore televisivo, così come riportate da Tuttosport: ". Non c’è pensiero, non c’è unione: la scelta più importante sono i giocatori, se non riesci a scegliere quelli che possono indossare la maglia del Milan o della Juventus vuol dire che non sei in grado di valutare a livello personale prima che tecnico., i tifosi vogliono vedere un certo attaccamento alla maglia.".

"L’Inter ha un calendario molto molto intenso, ha tante partite importanti a tutti i livelli.. Partita giocata perfettamente e vinta meritatamente. Secondo me, l'Inter può arrivare in fondo perché ha un grande centrocampo; i tedeschi hanno bloccato Calhanoglu, ma Barella e Mkhitaryan hanno fatto il suo lavoro. Vedo una squadra convinta del suo gioco, che non ha problemi quando viene pressata. Poi in contropiede è in assoluto la squadra più pericolosa con Real e Barcellona".

Infine: ", però è un po' difficile vincere tutto. Quattro, con il Mondiale, sarebbero tanti. Ma la squadra sa dove vuole andare, che ha mentalità.. Se mi ha sorpreso? È cresciuto, è migliorato anche a livello comunicativo.. E' fondamentale avere una società forte economicamente, con delle persone che capiscano che squadra stanno dirigendo. I tifosi vogliono vedere passione e attaccamento alla maglia".