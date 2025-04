Udinese-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La 32esima giornata della Serie A 2024/25 si apre con l'anticipo del venerdì sera:al Bluenergy Stadium di Udine.I rossoneri di Sergio Conceicao vanno a caccia di una vittoria che manca dal 15 marzo per provare a restare attaccati alla corsa per un posto in Europa.I friulani di Kosta Runjaic, invece, sono già virtualmente salvi e provano a prendersi il decimo posto in classifica. Il Diavolo vinse l'andata a San Siro per 1-0, nonostante l'espulsione nel primo tempo di Tijjani Reijnders.Tutte le informazioni su Udinese-Milan:

: Udinese-Milan: venerdì 11 aprile 2025: 20.45: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251): DAZN, Sky Go, NOW: Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Zarraga, Ekkelenkamp; Iker Bravo, Lucca.. Runjaic.

: Maignan; Jimenez, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.. Conceicao.- Nell'Udinese va verso il forfait Thauvin, ancora alle prese con la fascite plantare, e trova spazio Iker Bravo con Lucca. In mezzo ballottaggio Lovric-Ekkelenkamp.Il Milan deve fare a meno di Walker, operato al gomito, Jimenez il favorito per sostituirlo. Davanti ancora Abraham verso una maglia dal 1'.- Diverse possibilità per vedere la sfida tra Udinese e Milan in tv. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

La gara sarà visibile anche su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili oppure per console di gioco (PlayStation, Xbox) o dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast.Per gli abbonati a entrambe le piattaforme, la partita sarà visibile in tv anche tramite l'app disponibile sul decoder Sky Q.- Udinese-Milan sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso DAZN e, per gli abbonati Sky, Sky Go: basterà scaricare le relative app su dispositivi mobili come smartphone tablet, oppure al sito delle due piattaforme su pc o notebook.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il 'Pass Sport'.- La telecronaca di Udinese-Milan su Sky sarà a cura di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.