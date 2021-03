Intervistato da il Mattino, l'ex allenatore di Milan e Juventus, Fabio Capello, ha espresso il proprio parere sulla lotta scudetto.



Capello, che giudizio dà a questo secondo campionato ai tempi del Covid?

«È stata una serie A in cui la differenza l'hanno fatta il numero dei positivi, le paure, gli infortunati e il momento in cui sono arrivati gli stop per qualche calciatore importante. Ed è evidente che chi ha avuto a disposizione una rosa più ampia, ne ha tratto i maggiori benefici».



L'Inter è ormai irraggiungibile?

«Lo è. La lotta per il primo posto è finita quando il Milan è caduto a La Spezia».