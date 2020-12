. Non solo perché ha consentito al Milan di mantenere il primato in classifica proprio nella domenica in cui tutti erano convinti che i cugini dell’Inter operassero il sorpasso. Non solo perché l’ha ottenuta una squadra in totale emergenza a causa dell’insostenibile sequela di infortuni, figlia ovviamente soprattutto delle 22 partite compresse in 4 mesi. Non solo perché è maturata su un campo difficilissimo contro una compagine che ambisce addirittura a posizioni di alta classifica. Non solo perché è arrivata a poche ore dal secondo infortunio muscolare occorso all’insostituibile trascinatore di questa squadra e di questo ambiente, proprio quando stava per rientrare a risollevare il gruppo da un momento di evidente flessione., allenatore al quale non è mai stata riconosciuta fino in fondo la paternità della metamorfosi rossonera di questo 2020 da record., con Pioli in panchina e lo svedese ancora in America, il Milan era la squadra che veniva sportivamente umiliata dall’Atalanta di Gasperini. Probabilmente è davvero così e se la coppia Boban-Maldini non avesse insistito per il ritorno di Ibra, il Milan sarebbe tuttora avvolto in quell’avvilente anonimato che aveva caratterizzato l’ultimo lustro rossonero.. È stato il trascinatore e il motivatore folle che ha davvero inclulcato in questo manipolo di ragazzotti il sogno scudetto.C’è molto di più. E questo valore aggiunto l’ha portato proprio mister Pioli.In silenzio, senza proclami e senza prendersi troppi meriti. Il secondo infortunio muscolare occorso allo svedese proprio mentre stava per rientrare e proprio mentre la squadra reduce da due deludenti pareggi contro Parma e Genoa lo stava aspettando come il Messia, avrebbe potuto minare psicologicamente non solo il sogno scudetto ma anche l’obiettivo Champions League, quello più logico e realistico della stagione. E invecee che avrebbe potuto concretizzarsi proprio contro il Sassuolo che negli ultimi anni era stato spesso una tappa dolorosissima per la storia rossonera. E invece proprio a Reggio Emilia, dove pochi mesi fa era stato ufficializzato l’inatteso rinnovo di Pioli e la prosecuzione di questo progetto tecnico. Le capacità tecniche e tattiche del miste emiliano vengono fuori in modo ineccepibile.ma la preparazione che ci sta dietro è la dimostrazione del meticoloso lavoro di Pioli e del suo staff. Proprio quel gol consente al tecnico di sviluppare la strategia di gioco che aveva pianificato a tavolino per bilanciare le pesantissime assenze. Una strategia semplice ma difficile da applicare per una squadra che fino a questo momento aveva sempre impostato un veloce giropalla nella metà campo avversaria. Pioli è stato bravissimo a preparare la partita contro il Sassuolo in modo totalmente diverso per sfruttare le caratteristiche di una prima punta come Leao. Uno che va in difficoltà negli spazi stretti e che ha bisogno di praterie per distendere la sua falcata. A rimorchio di Leao ha mandato prima Brahim Diaz e poi Hauge con l’obiettivo di esaltare negli spazi da contropiede le loro caratteristiche tecniche. Lo spagnolo ce l’ha fatta meglio del norvegese che ha palesato tutti i suoi limiti mentali e di esperienza che ricordano a tutti da dove proviene e quanti anni ha. Anche a coloro che lo vorrebbero vedere titolare inamovibile. In ogni caso il progetto di squadra raccolta e pronta a distendersi in contropiede è risultato vincente e ha consentito al Milan di segnare altri due gol., che per corsa e continuità di gioco sta diventando imprescindibile. Questa strategia ha ridato sicurezza anche a una difesa falcidiata dagli infortuni, che nelle ultime uscite aveva sbandato troppo incassando più gol del dovuto. E che invece stavolta ha saputo resistere con disinvoltura ai tentativi di rimonta di Berardi e compagni. InsommaPurtroppo però c’è stato anche il rovescio della medaglia. Infatti. Fare la formazione mercoledì è come risolvere un rebus. Pioli dovrà schierare più giocatori fuori ruolo per mandarne in campo 11. Ma ha dimostrato di sapere davvero uscire dalle situazioni più complicate, apparentemente irrisolvibili. Non a caso lui e il suo Milan sono ancora incredibilmente e meravigliosamente primi. E il sogno sembra destinato a continuare...