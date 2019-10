Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, rilascia una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale parla di passato, presente e futuro, partendo dal ricordo di Giorgio Squinzi, il patron scomparso due settimane fa: "La prima senza Squinzi? Me la immagino difficile e complicata sotto ogni punto di vista. Sarà una giornata particolare, nella quale dovremmo sforzarci di tenere a bada i sentimenti e di pensare solo a quello che succederà in campo. Squadra provata? E' stato un colpo importante. Non dico inaspettato, ma duro. E' una perdita incredibile, perché ha sempre trasmesso a tutti noi il coraggio, l'entusiasmo e la volontà di crescere e di migliorarci".



SU SENSI - "E' l'Iniesta italiano? Rispondo con un retroscena: quando sono stato a Barcellona per la trattativa Marlon, uno dei dirigenti del Barcelona ha chiesto informazioni proprio su Sensi. Lo conoscevano e lo seguivano anche loro, ma l'Inter è stata più rapida. Abbiamo chiuso l'affare di venerdì, al termine di una riunione lampo nella sede nerazzurra alla quale ha partecipato anche Conte. Il lunedì successivo avrei avuto un appuntamento importante con un club straniero. Brava l'Inter a puntare sul ragazzo con più determinazione rispetto agli altri".



IL RIMPIANTO DI MERCATO - "Quello di Duvan Zapata. Con il Napoli avevamo una trattativa avviata, ma il giocatore preferì la Sampdoria. Su di lui eravamo arrivato per primi anche quando è sbarcato in Italia: mancava solo la firma sul contratto e se non si fosse inserito il Napoli...".