Pierluigi Casiraghi, ex attaccante tra le altre della Juve, parla a La Gazzetta dello sport di Alvaro Morata, colpo di mercato estivo dei bianconeri: "E' presto per dire se è tornato quello di sempre, diamogli il tempo per recuperare la condizione. Per fortuna c'è Morata che è tornato alla grande e sta facendo meglio di tutti. Oggi è una punta alla quale non manca niente".



SU RONALDO - "Mi fa paura, vive per la vittoria. E' impressionante".



SULLA CORSA ALLO SCUDETTO - A "La Juve è ancora la favorita ma faticherà più del solito. Mentre ho fiducia per la Champions, potrà arrivare lontano".