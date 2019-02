"Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti". Con questo breve comunicato, il Napoli ha annunciato ieri lo stop delle trattative per la cessione del proprio capitano. Ha colpito molto il fatto che il club azzurro non abbia neanche nominato il Dalian Yifang, una scelta - come riporta Repubblica - decisa dal presidente Aurelio De Laurentiis.