Caso Lookman, Gasperini spiega: "Non volevo offenderlo. Mi sarei aspettato dicesse lui a De Ketelaere di tirarlo"

Il caso, esploso dopo l'eliminazione cocente in Champions League subita dall'Atalanta nel playoff contro il Bruges continua a far discutere. Il rigore calciato e sbagliato, non essendo il nigeriano un rigorista designato, aveva portatoa criticarlo in conferenza stampa salvo poi ottenere, il giorno dopo e a mezzo social, la contro risposta dell'ex-Leicester che si è detto offeso dalle parole dell'allenatore. A Zingonia nei giorni successivi è intervenuta la proprietà della famiglia Percassi per ri-distendere i toni e oggi, intervenendo di nuovo in conferenza stampa per presentare la prossima gara contro l'Empoli in programma domani, domenica 23 febbraio alle 18,

"Lookman ha avuto un impatto straordinario, riguardo tutto quello che è nato dopo intorno al rigore non voleva essere, la mia, una annotazione offensiva"."Ieri con l'Udinese abbiamo avuto un'idea di quello che abbiamo sfiorato in mondovisione, per fortuna i ragazzi l'hanno evitato"."Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti di De Ketelaere dicendo 'dai tieni la palla, buttala dentro'. Non è una cosa contro di lui".

Se lavora sulla rincorsa sui rigori, lui che calcia di potenza e precisione può diventare un rigorista, magari anche il primo. Senza quattro rigori sbagliati, fatevi i conti dove saremmo in Champions e in campionato"."Lookman ha fatto la prima partitella alla vigilia, prima di domenica scorsa avvertiva fastidio a calciare col destro e fino a martedì l'ha evitato. E' entrato in modo straordinario. Che il suo gesto fosse generoso posso ammetterlo"