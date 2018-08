Antonio Cassano fa le carte al campionato di Serie A ai microfoni de Il Mattino: “Ancelotti è uno dei migliori allenatori di sempre, ma ha vinto gestendo alla grande squadre molto forti. A Napoli è diverso, perché dovrà metterci del proprio e lottare contro squadre che, a differenza della sua, si sono rafforzate, come Inter, Lazio e Roma. E poi il Napoli ha perso un pilastro come Reina”.



JUVE - "La Juve è una cosa a parte, è come Bolt. Se va in pista e vuole vincere fa uno scatto e vince. Loro sono avanti di 3-4 anni rispetto a tutti, Napoli compreso. È una questione di programmazione, idee, scelte e anche fatturati”.