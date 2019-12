Intervenuto negli studi di Tiki Taka su Canale 5, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano ha parlato dell'attuale momento del club nerazzurro, della sfida con la Juventus e del momento di Lautaro e CR7.



CONTE VS SARRI - "Per Conte è più facile far capire quello che vuole dai suoi giocatori; Sarri è più focalizzato sul gioco, mentre il tecnico dell’Inter conta più sull’aggressività".



LAUTARO - "Dico la verità, non pensavo che Lautaro e Lukaku facessero queste cose. Martinez è imbarazzante, la gente fa i complimenti ad altri dirigenti ma Piero Ausilio lo prese a venti milioni e ora vale 150...".



IL CR7 DELL'INTER? - "Lautaro il Cristiano Ronaldo dell’Inter? Non scherziamo, CR7 ha fatto settecento gol e anche adesso che non sta attraversando un buon periodo è il capocannoniere di campionato della Juve".



LA CHAMPIONS - "Ernesto Valverde non convocherà nessuno, tanto sono già qualificati... Spero che non si porti Messi".