Iago Aspas, attaccante del Celta Vigo, protesta dopo la sconfitta per 3-1 contro il Getafe. Queste le sue parole a beIN Sports: "Fino al rigore dell'1-1 avevamo tutto sotto controllo. Non capisco perché non sia stato utilizzato il VAR, queste cose non possono succedere nel miglior campionato del mondo. Anche l'espulsione è stata un'ingiustizia, sembra che la seconda ammonizione di Maxi Gomez sia arrivata per proteste. Sapevamo che oggi ci sarebbe toccato un avversario duro, ma se a qualsiasi squadra della Liga avvenisse quello che ci è capitato a noi qui la settimana dopo non si presenterebbe neanche a giocare".