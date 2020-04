Dopo Pione Sisto, Fedar Smolov è il secondo giocatore del Celta Vigo ad aver violato la quarantena da Covid-19 per tornare in Russia su un aereo privato. La motivazione utilizzata dal giocatore corrisponde a una "questione personale", ma il suo rientro in patria coincide con il compleanno della fidanzata che avverrà in questi giorni. Lo riporta AS.