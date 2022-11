Quando manca sempre meno al fischio d’inizio del, lo– sostenuto dall’ endorsement ufficiale da parte dell’ambasciata del Qatar a Roma –Annuncia di voler chiudere il deal rapidamente, una volta espletate le ultime formalità con le banche di riferimento. Fra questi istituti di credito in prima linea c’è la banca Rothschild di Ginevra che si appresta a fornirgli una linea di credito mettendo anche a disposizione iUna mossa che tranquillizzerà i creditori delle due società dei Ferrero messe in concordato preventivo, i quali attendono dalla cessione della Sampdoria i 40 milioni a soddisfazione dei propri crediti.Tecnicamente una volta affluiti i soldi sul conto escrow (gestito dall’escrow agent Francesco Console, nominato dallo sceicco alla bisogna)Conclusa la quale. I 40 milioni saranno messi contestualmente a disposizione del trust Gianlucache li destinerà ai creditori dei Ferrero.secondo le condizioni indicate dall’avvocato ginevrino Gregoire Mangeat che cura gli interessi dello sceicco., a garanzia dei debiti di due delle società della(Eleven Finance e Farvem che avevano richiesto i concordati) ossia a Massimo Ferrero, alla figlia Vanessa e al nipote Giorgio, tutti e tre sotto processo dinanzi al tribunale di Paola in Calabria, accusati di numerosi reati societari e fiscali legati a quattro società calabresi dichiarate fallite nel 2013.La dichiarazione sottoscritta dallo sceicco Faleh Khalid Al Thani (della quale siamo in grado di anticipare i contenuti essenziali) sarà diffusa attraverso l’ambasciata del Qatar a Roma, che aveva seguito la complessa trattativa per l’acquisizione della Sampdoria riferendone gli sviluppi alla famiglia Al Thani, al potere nel ricchissimo paese del Golfo Persico.Nulla di sorprendente, il Qatar ha prodotto un enorme investimento organizzando il primo campionato del mondo nella stagione invernale. È naturale che il piccolo ricchissimo regno mediorientale intenda sfruttarne fino in fondo le ricadute mediatiche e commerciali in termini di business e di immagine. L’Europa è il naturale sbocco per chiunque voglia accreditarsi come protagonista nell’arena del gioco più popolare (e ricco) al mondo.Sono molte le società europee in condizioni migliori del club che Paolo Mantovani guidò allo scudetto 31 anni fa.A dispetto del fatto che oggi la Sampdoria annaspi in pessime acque di classifica (appena 6 punti raccolti in 15 match di campionato) e sia guidata da un cda di emergenza nominato dopo l’arresto, il 6 dicembre 2021, di Massimo, Vanessa e Giorgio Ferrero, e la conseguente inibizione a compiere azioni di carattere giuridico che li aveva colpiti. Ne era derivato il commissariamento di fatto della Sampdoria, costretta a gestirsi non solo in assenza di un proprietario ma soprattutto di disponibilità finanziare adeguate.Lo sceicco Al Thani si è dichiarato “divertito” dai racconti della stampa, principalmente genovese (l’informazione nazionale finora si è quasi del tutto disinteressata della vicenda) pertinacemente ostile all’ipotesi del suo arrivo a Genova alla guida della Sampdoria. Una puntualizzazione agrodolce che vuole spazzare via tutte le illazioni malevole fiorite sul suo conto. Eppure. “”, conclude lo sceicco.