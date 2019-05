Le parole di Massimodopo il viaggio negli Stati Uniti non lasciavano spazio a grandi suggestioni: "Incontro andato malissimo, non ce ne sarà un secondo. La trattativa è chiusa" aveva detto il patron della, parlando del possibile acquisto del club blucerchiato da parte degli americani. Troppa la distanza tra l'offerta del gruppo, che proponeva 65 milioni di euro più bonus legati al rendimento e ai piazzamenti europei, e la richiesta di Ferrero, pronto a trattare soltanto per 100 'cash', il tutto senza considerare i cosiddetti debiti 'virtuosi'.Secondo Il Secolo XIX qualche speranza residua però nella trattativa rimarrebbe. A ricoprire un ruolo fondamentale nella vicenda sarebbe Edoardo, che recentemente si è fatto spesso vedere al Ferraris. Domenica prima della partita contro la Juve ad esempio l'ex presidente ha pranzato con Ferrero.Secondo il quotidiano, il numero uno di Erg sarebbee avrebbe riacceso i contatti dopo il gelo. Nel frattempo però Ferrero ha iniziato ad organizzare il calciomercato, come testimonia la foto di Milano . Segno evidente che non considera una necessità primaria quella di cedere la Sampdoria in fretta.