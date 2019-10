Il ruolo di Edoardo Garrone all'interno della possibile cessione della Sampdoria è sempre più cruciale. L'ex presidente blucerchiato assolve da tempo al ruolo di mediatore dell'operazione, anche perchè i contatti diretti tra Ferrero e il gruppo Vialli sono decisamente rari, condizionati dalla freddezza dei rapporti tra il Viperetta e gli investitori americani.



Recentemente però l'influenza di Garrone è diventata anche maggiore, almeno da quando la sua holding di famiglia, la San Quirico, ha deciso di garantire da subito 20 milioni per rendere immediatamente solvibili alcuni bonus per Ferrero. Si tratta di una cifra che non subirà aumenti, perchè "Di più non possiamo fare, nemmeno volendo" ha dichiarato recentemente lo stesso Garrone. Il numero uno di Erg ha anche smentito la possibilità di un ulteriore ritocco verso l'alto, negando di essere salito oltre la soglia dei 20 milioni. "Bugie, messe in giro ad arte" ha commentato a Il Secolo XIX.



La cordata CalcioInvest però starebbe pensando di proporre a Garrone, al di là del prestito, di entrare nell'operazione come socio di minoranza, aggiungendo qualche milione per colmare il gap tra la richiesta di Ferrero (il Viperetta ipotizza che la distanza possa essere limata proprio da un ulteriore intervento dell'imprenditore) e la proposta americana. Sarebbe il lavoro attorno al ruolo di Garrone il motivo del ritardo nella presentazione dell'offerta, anche se il gruppo Vialli starebbe prendendo tempo pure strategicamente. Il tutto ovviamente con un occhio ai risultati sportivi, perchè una Samp che fatica si deprezza.