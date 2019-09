La situazione relativa alla cessione della Sampdoria sembra arricchirsi di un nuovo capitolo. Settembre sarà un mese cruciale, perchè scadrà la lettera di intenti e la situazione rimane piuttosto chiara: se Ferrero riceverà la cifra richiesta, l'affare si potrà chiudere. Il patron blucerchiato sarebbe in attesa di ascoltare l'ultima, definitiva proposta del gruppo Vialli, che ha effettuato le sue analisi su strutture, ​rosa e su prospettive future. La valutazione fatta dagli americani sarebbe però inferiore alla richiesta di Ferrero. La distanza tra domanda e offerta risulta sempre minore, e in questo momento il gap si attesterebbe sui 15 milionoi di euro.



Secondo Telenord, per colmare la differenza residua ci sarebbero due nuovi fondi pronti ad intervenire. La sinergia aiuterebbe il gruppo Vialli a chiudere l'affare e accelerare i tempi del closing. Non sarebbe però ancora nota l'identità dei misteriosi investitori, e per quale motivo siano interessati alla trattativa tra la Samp, Ferrero e Vialli.