Champions League, 22 milioni di euro per i club italiani: ecco chi ha incassato di più fino ad oggi

AFP via Getty Images

La nuova edizione dellaè giunta al primo giro di boa e se da una parte i tifosi si stanno ancora abituando a questo nuovo formato della competizione, che prevede un maxi girone con una classifica unica, dall'altra i club non possono non ritenersi soddisfatti dal punto di vista economico. Nella giornata di oggi (22 novembre), infatti, laha effettuato idei bonus relativi ai risultati ottenuti in queste prime quattro partite.Tra i 32 club che partecipano a questa edizione della Champions, ci sono ovviamente anche le squadre italiane (Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan), che in totale hanno incassatodall'inizio della competizione. Questa la situazione nel dettaglio delle società di Serie A:

– 7 milioni di euro (tre vittorie e un pareggio)– 5,6 milioni (due vittorie e due pareggi)– 4,9 milioni (due vittorie, un pareggio e una sconfitta)– 4,2 milioni (due vittorie e due sconfitte)– 0,7 milioni (un pareggio e tre sconfitte)