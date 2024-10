Champions League, Thuram spinge l'Inter nelle quote: blindato un posto tra le prime 8, per il titolo è rincorsa alle corazzate

AFP via Getty Images

La rete di Marcusnei minuti di recupero ha regalato all'una vittoria preziosissima in casa dello Young Boys, che permette ai nerazzurri di restare nel gruppone delle terze, a sette punti, nel maxi girone unico della nuova. Morale per la squadra e fiducia per i bookmaker che pagano il passaggio del turno fra le prime otto degli uomini di Simone1,60. Più staccata la Juventus, a 4.25 dopo la prima sconfitta stagionale europea contro lo Stoccarda. Si gioca a 7 invece l'Atalanta, in leggero vantaggio sul Milan, sceso a 7,50 grazie al primo successo contro il Bruges. Vale 101 volte la posta l'impresa del Bologna, ancora fermo a un punto in classifica.

– L'Inter si conferma in “pole” fra le italiane, in lavagna, anche per la conquista del trofeo, offerta a 18. Si gioca a 33 il colpo della Juventus, mentre sono più staccate Atalanta e Milan, rispettivamente a 67 e 75, e si sale a 250 per il Bologna. Davanti a tutti è testa a testa, in quota, fra Manchester City, a 4, e Real Madrid a 4,50, seguite da Arsenal a 8, Liverpool a 9 e la coppia Barcellona-Bayern Monaco a 10.