Tra i calciatori che vogliono lasciare il Chelsea c'è anche Marc Cucurella, terzino sinistro classe 1998 acquistato a peso d'oro l'estate scorsa dalla società londinese, che versò oltre 60 milioni di euro nelle casse del Brighton per averlo. Dopo un anno complicato, e un avvio di stagione che l'ha visto in campo una volta sola in Coppa di Lega, il giocatore vorrebbe cambiare aria in inverno e in questo senso ha già tenuto dei colloqui con il suo attuale allenatore Pochettino. Lo riporta il Sun.