Chelsea-Estevao, tutto fatto: accordo da oltre 60 milioni, bonus sul Pallone d'Oro e contratto di 9 anni

AFP via Getty Images

Manca solo l’annuncio. Ilha completato tutte le pratiche per il trasferimento didal. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, i Blues hanno firmato tutti i documenti per il passaggio del gioiello brasiliano classe 2007. Estevao ha firmato un contratto che lo legherà al club londinese fino al 2033.L’accordo tra Chelsea e Palmeiras prevede una parte fissa di 34 milioni di euro, a cui si aggiungono 6 milioni di bonus in relazione al numero di presenze che farà con il club brasiliano. Altri 17 milioni di bonus dipenderanno dal rendimento al Chelsea una volta che si trasferirà in Inghilterra, mentre l’intesa prevede altri 4 milioni di bonus difficilmente raggiungibili.

Gli ulteriori 4 milioni di bonus riguardano i risultati di Chelsea e Palmeiras. Inoltre l’accordo prevede un bonus specifico legato alla vittoria del Pallone d’Oro da parte di Estevao entro il 2033.Willian Estevao ha firmato un contratto che lo legherà per 9 anni al Chelsea. La scadenza è, infatti, fissata al 30 giugno 2033.Willian Estevao resterà in prestito nella prossima stagione al Palmeiras e si trasferirà al Chelsea solamente dopo il Mondiale per Club 2025, in programma negli Stati Uniti.