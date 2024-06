Getty Images

Milan, anche il Chelsea su Theo Hernandez

24 minuti fa



Theo Hernandez resta uno dei pilastri della formazione dell Milan. Il terzino francese non si è sbilanciato sul proprio futuro, rimandando al termine degli Europei ogni discorso riguardante il rinnovo di contratto, con l’accordo con i rossoneri che scadrà nel 2026.



Come riportato da hitc.com, il Chelsea come terzini ha Ben Chilwell e Marc Cucurella. Entrambi potrebbero partire e i Blues, secondo quanto riportato, gradirebbero un’alternativa di livello assoluto.. Il terzino sinistro ideale per Maresca (nuovo allenatore degli inglesi) potrebbe essere Ian Maatsen che, però, ormai è a un passo dall'Aston Villa. Per questo Theo Hernandez del Milan è un giocatore che il Chelsea ammira e che sarebbe la soluzione ideale per il sistema di gioco di Maresca. Dopo il Bayern Monaco e il Real Madrid, anche il Chelsea si unisce alla corsa per Theo Hernandez.