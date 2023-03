Mason Mount potrebbe lasciare il Chelsea in estate. Graham Potter, tecnico dei Blues, ha commentato così le voci di un suo possibile trasferimento in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leicester: "È proprio come tutti gli altri, vuole giocare. Al momento soffre di un leggero infortunio, quindi probabilmente ha bisogno di un po' di tempo ancora prima che sia disponibile correttamente. È felice e vuole aiutare la squadra, è normale. Vuole vincere, essere libero dagli infortuni e giocare a calcio".