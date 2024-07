Chi è Elena Micheli e come funziona il pentathlon alle Olimpiadi

L’Italia riesce ad essere protagonista anche in uno sport dove la tradizione storica era decisamente latente. E invece Elena Micheli, classe 1999, ci è riuscita. Due volte campionessa del mondo nel pentathlon moderno e una delle prime in assoluto a qualificarsi per Parigi. In rampa di lancio, con l’obiettivo di migliorare il risultato di Tokyo e regalarsi un sogno.La Micheli ha fatto incetta di medaglie e titoli giovanili, sia in gare di staffetta sia individuali. Non trascurando mai la formazione, visto che dopo cinque anni di liceo classico, si è guadagnata una laurea in Scienze Politiche. Nel 2021 ha chiuso al 33° posto la sua prima esperienza olimpica a Tokyo. Si è rifatta subito nei due anni successivi, in cui ha conquistato ben due titoli iridati rispettivamente ad Alessandria d'Egitto e Bath.

Ma come funziona la prova olimpica in questa disciplina? Ci sono cinque specialità in cui gli atleti sono impegnati: equitazione (salto), scherma (spada), nuoto (200 metri stile libero), laser run (che include quindi tiro e corsa). Gli atleti accumulano punti in ogni evento in base alle loro prestazioni. Nell'ultimo evento, la laser run, gli atleti partiranno con un tempo ad handicap basato sulla conversione dei punti totali. Il primo atleta a tagliare il traguardo nella laser run vince la medaglia d'oro.Le gare di pentathlon moderno a Parigi 2024 si terranno tra l'8 e l'11 agosto con i round di qualificazione di scherma in programma il primo giorno alla North Paris Arena. Le semifinali e le finali, dal secondo al quarto giorno, saranno ospitate nell'iconica Reggia di Versailles.