Chi è Enzo Le Fée, obiettivo della Roma

AFP via Getty Images

LA STORIA DI ENZO LE FEE

Lacontinua a muoversi sul mercato e tra gli obiettivi della dirigenza giallorossa c'è quello di rinforzare il centrocampo a disposizione di Daniele De Rossi per la stagione 2024/25.Un nome su tutti ha preso quota nelle ultime ore:. La notizia lanciata da Le Parisien è stata confermata nel corso delle ultime ore da FootMercato e Sky Sport, il centrocampista classe 2000 di proprietà delè più che una semplice idea.- Il gradimento della Roma per Le Fée si lega anche alla sua duttilità, perché, dal mediano alla mezzala fino al trequartista o anche all'esterno. Lo conosce bene, responsabile dell'area tecnica giallorossa, che lo ha avuto con sé ai tempi del

- Le Fée non è un giocatore particolarmente avvezzo al gol, considerando che il suo massimo in carriera sono state le 6 reti realizzate con il Lorient nel 2022/23 tra Ligue 1 (5) e Coppa di Francia (1). Nessun gol invece realizzato nel 2023/24, 35 le presenze complessive in stagione impreziosite da 5 assist. A condizionare il rendimento del classe 2000 anche l', playoff di Europa League.- La Roma ci prova e - riferisce la stampa francese - ha già trovato l'accordo con il giocatore, ma deve ancora raggiungere l'intesa economica con il Rennes che, forte del contratto fino 2028, chiede circa. Nei prossimi giorni, riferisce la stampa francese, Le Fée si confronterà con il nuovo direttore sportivo dei bretoni, l'ex romanista, per parlare del proprio futuro.