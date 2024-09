Chi è il prossimo CEO della Roma al posto di Lina Souloukou

Calciomercato

Un terremoto in società ha colpito la Roma. In campo i giallorossi volano con il nuovo allenatore grazie al 3-0 all'Udinese capolista, dietro la scrivania è in atto una mezza rivoluzione:. Dietro la scelta ci sono delle incomprensioni con i Friedkin sulla gestione di alcuni passaggi-chiave del presente e del futuro, come per esempio l'esonero di De Rossi.- Dopo l'addio dell'ex Olympiakos la Roma ha già voltato pagina e ora è pronta a nominare una nuova figura al suo posto., 37 anni e attuale avvocato del club giallorosso. Tanti i nomi fatti per ricoprire quel ruolo, tra i quali ci sono anche Gandini, Montali, Boniek e Boban. Sul tavolo, a oggi, c'è in ballo anche il futuro di Ghisolfi.

- L'addio di Lina Souloukou ha fatto discutere molto nella capitale, l'ex CEO era entrata nel mirino dei tifosi e, oltre alle frizioni con la proprietà, anche questo clima di tensione che si è creato in città ha sponto la dirigente a rassegnare le dimissioni., bandiera e idolo del popolo giallorosso. La Souloukou ha avuto un ruolo decisivo per la separazione con l'ex capitano e per l'arrivo di Juric.