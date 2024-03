Chi è James Tavernier, il difensore dei Rangers che segna più gol al mondo

Francesco Guerrieri

In Scozia c’è un giocatore che ha già fatto 21 gol stagionali. Pochi? Forse per un attaccante. Ma James Tavernier è un difensore, terzino sinistro dei Rangers dei quali da anni è capitano e titolare inamovibile. Con 14 reti in campionato a oggi è il difensore che ha segnato di più al mondo. Più di Dimarco e Theo Hernandez, più degli esterni del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che volano giocando a tutta fascia. Insomma, siamo davanti a un bomber della difesa che ha una media minuti/gol migliore di Marcus Thuram di Kvaratskhelia e di Rodrygo del Real Madrid.



I NUMERI DI TAVERNIER - A 32 anni Tavernier ha saltato solo quattro minuti in tutta la stagione e ha segnato più di tutti gli attaccanti dei Rangers (dietro di lui l'ex Cremonese Dessers). La specialità della casa sono i calci di rigore: ne ha segnati 65 in tutta la carriera, l'ultimo nella sconfitta contro il Motherwall: passettini veloci all'indietro, un paio di falcate per avvicinarsi al pallone e destro a incrociare sotto l'incrocio. Il penalty perfetto. Con quello di ieri sono 122 i gol segnati con la maglia dei Rangers in nove anni. Fin dall'inizio aveva fatto capire che il bomber della squadra sarebbe stato lui, nonostante la posizione in campo: nel 2015 segna subito al debutto in Coppa di Lega contro l'Hibernians, l'anno dopo firma la rete che riporta i Rangers in prima divisione dopo quattro anni. E nel 2018 Steven Gerrard gli dà la fascia da capitano: "E' un giocatore eccezionale, un esempio per carisma e leadership". Stravede per lui.



IL RUOLO - Una bella rivincita per Tavernier, che in Inghilterra aveva giocato appena 8 partite col Newcastle in Premier League oltre a una serie d'esperienze tra seconda, terza e addirittura quinta divisione. "I miei modelli sono Marcelo e Dani Alves" ha raccontato in un'intervista, e a loro si ispira per un calcio offensivo che oltre ai gol prevede anche gli assist ai compagni: 10 in questa stagione. La svolta è arrivata proprio con Steven Gerrard, che col suo 4-3-3 ha dato libertà a Tavernier di avanzare sulla fascia. E il terzino - si fa per dire - ha ringraziato a suon di gol e sgroppate lì a destra. Da anni è uno dei difensori che segnano di più in assoluto, oggi con 21 gol tra tutte le competizioni è quello che ne ha fatti di più al mondo.