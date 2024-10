Chi è Undav, il nuovo bomber della Germania da 8 gol nelle ultime 8 partite

Getty Images

. La serata di Nations League incoronaad assoluto protagonista della vittoria dellasulla Bosnia Erzegovina. L'attaccante delloè la nuova scoperta della nazionale di Julian Nagelsmann, che, anche in assenza dell'infortunato Niclas Fullkrug, può contare sulle doti realizzative del classe 96'.E' una gara tutta in discesa quella in casa della Bosnia, valida per il Gruppo 3 della Lega A di Nations League, in cui la Germania sembra non incontrare particolari difficoltà. A facilitare il compito è Deniz Undav, che, prima al 30' e subito dopo al 36', indirizzando nettamente il match. Nella ripresa il tedesco ci riprova e la, che gli impedisce di portarsi a casa il pallone. Il match, dopo una rete annullata anche a Serge Gnabry, si chiude poi sul 1-2, con Edin Dzeko ad accorciare le distanze.

Nato a Varel, in Germania, Undav possiedeche lo rendeva eleggibile anche per la nazionale della. Allo Stoccarda milita dall'agosto 2023, quando è arrivato in prestito dal Brighton, per essere poi riscattato nell'ultimo mercato estivo per una cifra di poco superiore ai 25 milioni. Non giovanissimo in quanto 28enne, il suo esordio con la Germania è arrivato tuttavia solo quest'anno, quando a marzo Nagelsmann ha deciso di mandarlo in campo in un'amichevole vinta contro la Francia, per poi portarlo con sé anche agli Europei (dove ha collezionato solo 9 minuti in campo). Il suo percorso con i club non è dei più prestigiosi, con: TSV Achim, un passaggio nelle giovanili del Werder Brema (proprio il club che ha lanciato Fullkrug), SC Weyhe, TSV Havelse, Braunschweig, SV Meppen, Union Saint-Gilloise e infine Brighton e Stoccarda. In poche parole,

Anche utilizzabile come trequartista, Undav è un vero e proprio jolly per la nazionale di Nagelsmann, che può contare sulla sua freddezza sotto porta, già chiara in questo inizio di stagione: per lui, oltre al gol contro il Bayer Leverkusen in Supercoppa di Germania e quello contro il Real Madrid in Champions. La doppietta in nazionale certifica l'ottimo momento di Undav, che già nell'ultima partita di Nations League contro l'Olanda aveva messo a referto un gol e un assist.. Numeri che fanno ben sperare Julian Nagelsmann e Sebastian Hoeness, suo allenatore allo Stoccarda.